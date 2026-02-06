Habib Beye donne des nouvelles de Kamara après «l’attentat de Nwaneri»

Le Stade Rennais est sorti de la Coupe de France après sa défaite au Vélodrome contre l’OM (3-0). La rencontre a été marquée par le très gros tacle du jeune Ethan Nwaneri sur Glen Kamara au bout de 20 minutes de jeu. L’Anglais s’en est miraculeusement sorti avec un simple carton jaune, alors que le Finlandais est finalement sorti sur blessure quelques minutes plus tard, incapable de poursuivre en raison de sa cheville gonflée. Habib Beye a donné des nouvelles du milieu de terrain en conférence de presse.

«C’est moins grave que prévu. On a pensé à un moment donné qu’il y aurait pu y avoir opération, s’il y avait eu une rupture des ligaments. Il se trouve que c’est une énorme entorse. Ça va être ajusté en fonction des soins», révèle le technicien, désolé pour le joueur qui joue très peu cette saison. «Kamara faisait un très bon match avant sa blessure. En l’absence de Valentin (Rongier), on avait Glen, qui pendant ce mercato était peut-être dans une volonté de quitter le club. On s’est appuyé sur lui. Jusqu’à cet attentat de Nwaneri, il faisait un très bon match.»