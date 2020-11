Sassuolo : Roberto De Zerbi compare Jérémie Boga à Lionel Messi

Le Sassuolo de Roberto De Zerbi réalise un début de saison presque parfait : toujours invaincu en Serie A, ils sont actuellement 2e du championnat, derrière l'AC Milan. L'équipe d'Emilie-Romagne développe un jeu attrayant, porté sur l'offensive. Et Jérémie Boga fait partie de cette ligne d'attaque.

L'Ivoirien de 23 ans, auteur de 11 buts la saison dernière, a reçu les éloges de son coach, au travers d'une interview donnée par le technicien italien à la Repubblica : « nos joueurs ont été choisis un par un, personne n'est ici par hasard. Boga est arrivé et ne savait pas comment se situer ni par rapport à ses coéquipiers, ni par rapport au but, mais quant à la capacité d'éliminer un joueur, je mets Messi devant lui et puis… je devrais y réfléchir. Maintenant, il joue avec l'équipe, et tout le monde l'a remarqué ». Un éloge bien marqué pour celui qui a été approché par de nombreux clubs lors du dernier mercato estival.