Le mercato du FC Nantes fait une nouvelle victime

Les mauvais résultats du FC Nantes sont en partie dus à un dernier mercato d’été raté. Arrivés ou revenus durant la période estivale, Yassine Benhattab, Hyun-seok Hong, Kwon Hyeok-kyu et Mayckel Lahdo sont déjà repartis cet hiver. Uros Radakovic et Amady Camara eux jouent très peu. Les Canaris ont profité de la nouvelle fenêtre hivernale pour remodeler leur effectif mais il faut maintenant que cela se matérialise sur le terrain. 17e de Ligue 1, le club de Waldemar Kita est en grand danger.

La suite après cette publicité

Luis Castro a été remercié, remplacé par Ahmed Kantari, qui est déjà sur la sellette après une seule victoire et cinq défaites. D’après Ouest-France, le mercato estival 2025 manqué a fait une nouvelle victime en la personne de Baptiste Drouet (36 ans). Ce dernier était devenu responsable de la cellule recrutement du club depuis l’été 2023. Il a été informé ce matin de la fin de son contrat par le président Kita, qui ne lui a jamais accordé une grande confiance. Drouet défendait notamment le choix Luis Castro, qui lui reprochait le patron nantais.