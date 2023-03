EdF : l’énorme soutien français en Irlande

Les supporters de l’équipe de France répondent présents. Ce lundi (20h45), les Bleus défieront l’Irlande, à Dublin, dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Quelques jours après leur succès retentissant face aux Pays-Bas, les hommes de Didier Deschamps pourront compter sur le soutien de leurs fans.

La FFF a expliqué que 2 905 supporters tricolores seront présents lundi soir à l’Aviva Stadium pour donner de la voix et pousser Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et leurs partenaires à revenir en France avec les trois points. Il s’agit du 4e contingent le plus important pour un match des Bleus à l’extérieur.

