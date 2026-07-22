Palmeiras dégaine une clause anti-PSG à 100 M€

Ces dernières années, Palmeiras a vu éclore de nombreux talents offensifs, tous partis très rapidement en Europe (Endrick, Estêvão, Luis Guilherme). Et visiblement, le jeune João França est l’une des nouvelles pépites du Verdão. Arrivé au club en 2019, cet attaquant international auriverde U17 âgé de 16 ans vient d’être blindé par la direction pauliste.

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Globoesporte annonce que França a signé son premier contrat professionnel d’une durée de trois ans. Et le média ajoute que Palmeiras a inséré une clause libératoire de 100 M€ pour se protéger du Paris Saint-Germain. En effet, Globo assure que les doubles champions d’Europe en titre ont envoyé des émissaires superviser França à de nombreuses reprises.