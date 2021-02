Manchester United : Solskjaer réagit à la rumeur Haaland

À 20 ans, Erling Braut Haaland n’est déjà plus une révélation. Auteur de 27 buts en 25 rencontres cette saison pour son troisième exercice en tant que footballeur professionnel, le buteur du Borussia Dortmund est un monstre de régularité, et sa cote ne fait que grimper. Nul doute que l’avant-centre norvégien serait l’un des agitateurs de ce prochain mercato estival.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, dont Manchester United, l’actuel entraîneur des Reds Devils Ole Gunnar Solskjaer a répondu à cette rumeur, sans démentir un possible intérêt. «Je ne peux pas parler parce qu'il est à Dortmund et c'est irrespectueux de trop en parler. Tout le monde dirait qu'on prend les meilleurs joueurs du monde... on lui souhaite juste bonne chance au BVB, alors voyons ce que la vie nous réserve plus tard». En signant à Old Trafford, Haaland rejoindrait donc son ancien coach, qu’il avait connu à l’époque où il évoluait à Molde en première division norvégienne.