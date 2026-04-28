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Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique donne des nouvelles d’Achraf Hakimi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
PSG 5-4 Bayern Munich

Le PSG a fait un premier pas vers la qualification pour la finale de la Ligue des Champions ce soir, en s’imposant 5-4 à la maison contre le Bayern. Le match retour s’annonce bouillant, et forcément, une question se pose : Achraf Hakimi pourra-t-il jouer ? Blessé en fin de match, il est tout de même resté sur le terrain, mais il était clairement diminué.

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Interrogé à son sujet sur Movistar, Luis Enrique en a dit un peu plus : « je crois que ce sont des crampes (pour Hakimi et Safonov). A ce niveau d’intensité, c’est normal. J’espère que pour Hakimi ce seront juste de grosses crampes ». Espérons donc, pour le PSG et pour l’international marocain, que ça en reste au stade des crampes et qu’il n’y ait pas de blessure musculaire.

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