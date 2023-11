OL : ça se tend sérieusement entre John Textor et les supporters

Docteur John et Mister Textor. Cette semaine, les supporters de l’Olympique Lyonnais comme les passionnés de ballon rond ont pu découvrir la personnalité ambivalente de l’homme d’affaires américain. Dimanche dernier, il est apparu étonnamment calme après les incidents ayant touché l’Olympique Lyonnais lors de son déplacement à Marseille. Derrière son téléphone, on a senti Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL, bien plus révolté que le patron d’Eagle Football. C’est dire… Textor, qui était venu au chevet du groupe durant la semaine, a d’ailleurs été au centre d’un incroyable imbroglio.

En effet, il a expliqué que ses joueurs tenaient à jouer la rencontre face à l’OM malgré le caillassage de leur bus et les blessures de Fabio Grosso et de son adjoint. Mais la Ligue de Football Professionnel a rapidement donné une autre version. «L’OL a fait connaître son opposition à prendre part à la rencontre compte tenu des circonstances». Le discours était le même du côté de l’arbitre de la rencontre, Monsieur François Letexier. Interrogé par Prime Vidéo, l’homme au sifflet a été très clair concernant la décision de l’OL et de Textor.

Une double personnalité qui interroge

«A été entérinée la décision de l’OL de ne pas participer à la rencontre. Ils ont établi des certificats médicaux vis-à-vis des deux personnes du staff blessées qui ne pouvaient pas participer à la rencontre. Ils ont également indiqué que les joueurs étaient en état de choc et ne pouvaient pas participer à la rencontre. Lors des réunions de crise, des comptes-rendus sont établis donc tous les propos tenus par toutes les parties prenantes des clubs ont été retranscrits. La position de l’OL était clairement de ne pas participer à la rencontre.»

Une fois cet épisode passé, l’Américain, dont la voiture aurait aussi été caillassée après la rencontre, a vaqué à ses occupations. Mercredi, il était au Brésil pour soutenir Botafogo qui affrontait Palmeiras. Et c’est une autre version de John Textor que l’on a pu apercevoir. Révolté, il a poussé un énorme coup de gueule contre l’arbitrage, lui qui s’estimait lésé à la suite du carton rouge donné à Adryelson. Il est descendu sur la pelouse pour s’en prendre à l’arbitre. «Ce n’est pas le carton rouge qui a changé le match, c’est la corruption. C’est du vol. L’arbitre doit démissionner demain, ce championnat est une blague. Personne ne mérite ça, ils peuvent m’expulser.»

Les supporters chargent Textor

Des mots très forts et une attitude choquante. Surtout quand on sait qu’il a été bien moins virulent après les incidents à Marseille ou encore après le match face à Clermont (main sur le but de Clermont et main dans la surface auvergnate). De quoi agacer à Lyon, où de nombreux supporters estiment qu’il est plus investi à Botafogo ou qu’il ne remplit pas correctement sa mission. On peut dire beaucoup de choses sur Jean-Michel Aulas, mais il n’aurait rien laissé passer. Textor, qui a certainement été marqué par les problèmes avec la DNCG, ne sait peut-être pas encore où placer le curseur concernant sa façon de s’exprimer sur les sujets polémiques en France.

Quoi qu’il en soit, l’Américain, qui a été suspendu pendant 30 jours par le tribunal suprême de la justice sportive au Brésil, va pouvoir se concentrer sur ses autres clubs. Mais ce dimanche, alors que l’OL jouait un match crucial pour le maintien, il manquait à l’appel. Et les absents ont toujours tort. Les supporters sont remontés contre le boss de l’OL, qui a d’ailleurs décidé de recruter Tony Parker pour l’épauler dans sa mission. Ils ont lancé après le match : «Textor, t’es où ?»

Grosso trop seul

Puis, ils ont échangé avec Fabio Grosso. «Le problème, il n’y a personne du club qui est là pour t’épauler toute la semaine où même pour être là tout de suite, car ce n’est pas à toi d’être là aujourd’hui devant nous. Si tu as quelque chose à nous dire, fais-le, si tu ne veux rien nous dire, car ce n’est pas à toi de le faire, on ne t’en voudra pas.» Grosso, qui a tenté de jouer les pompiers de service, a remercié les supporters et leur a promis de tout donner pour remettre l’OL d’aplomb. Face à la presse, il a été questionné sur sa direction et son absence.

*«Je ne me sens pas seul. Je sens que j’ai une grande responsabilité. Je n’ai pas l’habitude de voir une telle ambiance. Dommage que nous n’arrivions pas à leur donner satisfaction.» Mais les supporters, bien que déçus, n’ont pas accablé le technicien italien, qui tente de diriger un club sans vrai pilote. C’est le reproche fait à John Textor, qui devrait se séparer prochainement du président intérimaire Santiago Cucci. Mais l’homme d’américain a déjà prouvé avec Aulas qu’il n’est pas facile de cohabiter et d’exister à ses côtés. Trouver un nouveau président et un directeur sportif est pourtant crucial pour la survie de l’OL.