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Auxerre annonce le départ de Josué Casimir

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Josué Casimir @Maxppp

Un peu plus d’un an après son arrivée à l’AJ Auxerre, l’ailier droit haïtien Josué Casimir (24 ans). Auteur d’un petit but en Bourgogne en trente-trois apparitions en Ligue 1, l’ancien pensionnaire du Havre file en Russie où il a été prêté avec option d’achat au Dynamo Moscou.

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« Josué Casimir rejoint le FK Dynamo Moscou. L’attaquant international haïtien est prêté pour la saison 2026-2027 au club russe, avec option d’achat. Arrivé à l’AJA à l’été 2025 en provenance du Havre, son club formateur, Josué a disputé 31 rencontres de Ligue 1 McDonald’s sous les couleurs auxerroises et participé au maintien du club dans l’élite », indique le club bourguignon.

Pub. le - MAJ le
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