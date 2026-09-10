Auxerre annonce le départ de Josué Casimir
Un peu plus d’un an après son arrivée à l’AJ Auxerre, l’ailier droit haïtien Josué Casimir (24 ans). Auteur d’un petit but en Bourgogne en trente-trois apparitions en Ligue 1, l’ancien pensionnaire du Havre file en Russie où il a été prêté avec option d’achat au Dynamo Moscou.
🇭🇹 𝑱𝒐𝒔𝒖𝒆́ 𝑪𝒂𝒔𝒊𝒎𝒊𝒓 𝒑𝒓𝒆̂𝒕𝒆́ 𝒂𝒖 𝑫𝒚𝒏𝒂𝒎𝒐 𝑴𝒐𝒔𝒄𝒐𝒖— AJ Auxerre (@AJA) September 10, 2026
L’international haïtien rejoint le FK Dynamo Moscou pour la saison 2026-2027 sous la forme d’un prêt avec option d’achat.
Bonne saison, Josué ! 💪
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« Josué Casimir rejoint le FK Dynamo Moscou. L’attaquant international haïtien est prêté pour la saison 2026-2027 au club russe, avec option d’achat. Arrivé à l’AJA à l’été 2025 en provenance du Havre, son club formateur, Josué a disputé 31 rencontres de Ligue 1 McDonald’s sous les couleurs auxerroises et participé au maintien du club dans l’élite », indique le club bourguignon.
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