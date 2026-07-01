Coupe du Monde 2026 : Pape Gueye, le héros du miracle sénégalais

Le Sénégal s’est offert un scénario totalement renversant dans cette Coupe du Monde 2026. Après deux défaites lors des deux premières journées, face à la France puis à la Norvège, les Lions de la Teranga semblaient quasiment condamnés. Mais en corrigeant l’Irak sur le score sans appel de 5-0, dans une rencontre maîtrisée de bout en bout et facilitée par une expulsion rapide côté irakien, les hommes de Pape Thiaw ont parfaitement relancé leurs espoirs de qualification. Portés par une différence de buts enfin redressée, ils sont ensuite restés suspendus aux résultats des autres groupes, avant que le match nul entre l’Iran et l’Égypte (1-1) ne valide officiellement leur billet pour les 16es de finale. Le sélectionneur Pape Thiaw avait d’ailleurs réagit après la manita : « on voulait vraiment gagner d’abord, mettre le plus de buts, on gagne 5-0, je pense que c’est mérité ». Le Sénégal s’est finalement qualifié à la toute dernière place du classement des meilleurs troisièmes : un véritable miracle.

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Dans ce succès décisif, un homme a totalement changé la physionomie du match : Pape Gueye. Entré en cours de jeu, le milieu de terrain de Villarreal a signé une prestation de très haut niveau avec un doublé spectaculaire, deux frappes lourdes et lointaines venues assommer l’Irak, dans la lignée de son but en finale de CAN 2025 face au Maroc (titre encore non officiellement attribué dans l’attente de la décision du TAS). Déjà auteur de 5 buts toutes compétitions confondues cette saison en club, l’ancien Marseillais confirme une montée en puissance impressionnante et s’impose désormais comme un élément central du dispositif sénégalais, capable de faire basculer un match à lui seul grâce à sa qualité de frappe et son impact au milieu de terrain. Après son doublé mémorable, et après avoir été félicité par El-Hadji Diouf, il a envoyé un message clair au micro de BeIN Sports : « je suis content. Il (El-Hadji Diouf) m’avait dit que j’allais mettre deux buts donc je suis content. On avait à cœur de montrer un autre visage du Sénégal, je pense que c’est ce qu’on a fait avec ces 5 buts ».

Pape Gueye a fait très mal à l’Irak

Au-delà de ce match référence, Pape Gueye s’affirme comme l’un des hommes forts de ce début de tournoi côté sénégalais. Malgré des prestations plus discrètes face à la France et à la Norvège, il a parfaitement répondu présent au moment décisif, incarnant la révolte de son équipe. Avec déjà 2 buts et une passe décisive dans ce Mondial 2026, il s’impose comme le véritable facteur X, omniprésent dans l’entrejeu et de plus en plus indispensable dans l’équilibre des Lions de la Teranga. Sa capacité à frapper de loin, sa patte gauche et son volume de jeu en font une arme majeure pour la suite de la compétition, alors que le Sénégal s’apprête désormais à défier la Belgique de Rudi Garcia pour l’un des plus gros choc des 16es de finale (mercredi à 22h heure française).

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Ce renversement de situation place à présent les Sénégalais dans une dynamique totalement différente, avec une qualification arrachée dans la douleur mais méritée sur le plan comptable. Si la fragilité affichée face aux deux premiers adversaires reste un point d’alerte, la démonstration contre l’Irak, portée par un Pape Gueye incandescent, redonne de la confiance à un groupe qui peut dorénavant croire à un parcours plus long dans la compétition. Dans ce contexte, le milieu de terrain apparaît plus que jamais comme l’une des clés du destin sénégalais pour la suite du Mondial.