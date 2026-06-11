Maroc : le message d’Achraf Hakimi à Aguerd et Abde Ez

Deux grosses pertes. Ce jeudi matin, les supporters marocains ont appris que Abde Ez et Nayef Aguerd étaient finalement forfaits pour la Coupe du Monde 2026. Le premier cité, touché face à la Norvège lors de l’ultime match de préparation, ne sera pas remis à temps pour disputer la compétition. Pour le défenseur central de l’OM, il n’a pas pu revenir à 100% pour le début de la compétition et le staff a décidé de ne pas prendre de risque.

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Sur son compte Instagram, le capitaine Achraf Hakimi a tenu à adresser un beau message à ses deux coéquipiers. «Le football peut être cruel parfois. Merci pour tout ce que vous avez donné au groupe depuis le premier jour. On continuera à se battre pour vous. On vous aime» Un message qui fera sans doute plaisir aux concernés.