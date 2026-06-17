Pourquoi le PSG laisse partir autant de grands espoirs de son centre de formation ?

Aujourd’hui, le PSG règne sans partage sur la scène continentale depuis deux saisons. Mais au niveau des jeunes, la politique de formation menée par le club francilien porte également ses fruits. Si la Youth League s’est refusée à elle cette saison, cette génération dorée, qui écrase tout sur son passage chez les jeunes avec un triplé historique Coupe Gambardella-champion de France U19 et U17, est à la croisée des chemins et nombreux sont ceux qui l’imaginent déjà loin de la capitaine française. Car oui, les Titis parisiens semblent décidés à prendre leur destin en main, quitte à aller éclore loin de Paris. Au cœur de cette grande évasion, le dossier du gardien Martin James est éloquent. Titulaire lors de l’épopée du PSG en Youth League, conclue par une élimination face au vainqueur de la compétition le Real Madrid, l’international U18 a repoussé la proposition de premier contrat professionnel soumise par les dirigeants parisiens. Libre de tout engagement à la fin du mois, James est en discussions très avancées avec un club qui joue la Coupe d’Europe.

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Un étage plus haut, le milieu offensif Mathis Jangeal (17 ans) incarne un autre dossier brûlant. Courtisé par les clubs portugais de Porto et Braga, son avenir à Paris est plus que jamais compromis. La saignée défensive s’annonce tout aussi douloureuse : le solide Emmanuel Mbemba est suivi de près par Arsenal, son compère Samba Coulibaly est apprécié en Belgique, tandis que le très prometteur Hermann Malonga s’apprête à s’engager officiellement en faveur de Manchester City. Enfin, sur le plan offensif, le virevoltant ailier Elijah Ly suscite le forcing de Villarreal et du Club Bruges, alors que Pierre Mounguengue dispose d’intérêts très concrets de la part des Danois de Midtjylland.

La contre-attaque du PSG : la fin de la spéculation

Face à cette vague de départs, la direction sportive du Paris Saint-Germain est droite dans ses bottes. Le club assure avoir pleinement anticipé la situation en proposant, dès la fin de l’année 2025, des contrats professionnels à la quasi-totalité des joueurs qui arrivaient au terme de leur bail stagiaire ou aspirant. À Paris, le message transmis aux jeunes se veut limpide : signer son premier contrat professionnel au PSG constitue une marque forte de confiance et de valorisation que tous n’ont pas la chance d’obtenir. La valeur d’un joueur ne se mesure pas uniquement à une prime de signature, mais aussi à la qualité du projet, au niveau d’exigence quotidien et aux perspectives de développement proposées.

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En interne, on assume d’ailleurs une profonde mutation du modèle de formation opérée ces dernières années. Le PSG a tiré les leçons du passé et applique désormais une charte stricte : moins de logique spéculative, davantage de méritocratie et une cohérence totale entre progression sportive et progression économique. La direction parisienne a été claire sur ce point, affirmant que la reconnaissance financière doit accompagner la progression sportive, et non la précéder. Une fermeté devenue indispensable face aux dérives de certains entourages. Selon nos informations, certains conseillers de Titis ont formulé des contre-propositions financières hallucinantes, dont les montants pouvaient atteindre jusqu’à 75 fois l’offre initiale soumise par le club. Une surenchère à laquelle le PSG refuse désormais catégoriquement de céder.

L’herbe n’est pas plus verte ailleurs : la dure réalité des anciens exilés

Pour appuyer cette nouvelle ligne de conduite, le club de la capitale n’hésite pas à rappeler une réalité comptable implacable : quitter Paris très jeune pour des raisons financières ou des promesses de temps de jeu illusoires se transforme régulièrement en impasse sportive. Si certains ont réussi à lancer leur carrière loin du cocon du Campus PSG, les exemples récents d’échecs ou de trajectoires brisées loin de la capitale ne manquent pas. On peut citer le cas de Mahamadou Sangaré, qui a rejoint Manchester City en fanfare mais n’a toujours pas disputé le moindre match chez les professionnels. Même constat pour Abdoulaye Kamara, parti au Borussia Dortmund à l’âge de 16 ans, qui n’a jamais foulé les pelouses avec l’équipe première et évolue désormais anonymement en troisième division allemande.

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L’expérience à l’étranger est pour le moment contrastée pour Axel Tape, engagé avec le Bayer Leverkusen où il ne compte que 8 apparitions timides, n’ayant plus joué la moindre minute depuis mars 2026. De son côté, Romaric Etonde a choisi l’AS Monaco pour un bilan famélique : zéro match en pro sur le Rocher, seulement 3 apparitions lors d’un prêt au Cercle Bruges, et un contrat qui prend fin ce 30 juin. Étienne Michut, quant à lui, a signé professionnel à Rio Ave au Portugal mais n’a pas disputé la moindre rencontre avec l’équipe première. La trajectoire de Queyrell Tchicamboud interpelle également : parti à Copenhague où il n’a jamais joué en pro, il évolue aujourd’hui en troisième division autrichienne sous les couleurs de Zalaegerszeg.

La méritocratie paye : les exemples Zaïre-Emery, Mayulu ou Mbaye

Le PSG insiste sur le fait que la porte de l’équipe première n’a jamais été aussi ouverte pour ceux qui acceptent de s’inscrire dans le projet de club et de faire preuve de patience. Contrairement au début de l’ère QSI, Luis Enrique a prouvé qu’il n’avait aucune réticence à lancer la jeunesse parisienne, à condition que le mérite soit au rendez-vous. La réussite éclatante de Warren Zaïre-Emery, devenu un pilier incontournable de l’entrejeu parisien et de l’équipe de France, en est la preuve absolue.

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Derrière lui, la politique sportive porte ses fruits puisque des talents comme Senny Mayulu, Quentin Ndjantou ou encore le jeune international sénégalais présent à la Coupe du Monde Ibrahim Mbaye grattent régulièrement du temps de jeu de très haut niveau et s’épanouissent pleinement dans la rotation du double champion d’Europe en titre. Le message de la direction parisienne est donc passé : le PSG veut construire l’avenir avec ses pépites, mais plus à n’importe quel prix. Ceux qui privilégieront l’aspect financier au projet sportif sont prévenus, l’histoire récente joue en leur défaveur.