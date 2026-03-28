EdF : Maxence Lacroix veut jouer la Coupe du monde

Installé comme une valeur sûre de Premier League avec Crystal Palace, Maxence Lacroix a franchi un palier ce mois-ci en intégrant la rotation défensive de l’équipe de France suite au forfait de William Saliba. Ses qualités athlétiques et défensives en font désormais un candidat sérieux pour bousculer la hiérarchie établie dans les prochaines années. Ce premier rassemblement confirme son changement de statut et valide une progression constante qui le place naturellement dans les plans du staff avant la prochaine Coupe du monde de cet été.

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De son côté, le défenseur ne cache pas son envie de s’installer durablement chez les Bleus avec le prochain Mondial en ligne de mire. Marqué par ses premières minutes en sélection face au Brésil ce jeudi, il a partagé son envie d’être à la Coupe du monde ce samedi dans un entretien accordé à RMC Sport : «la Coupe du monde, aux États-Unis, bien sûr que c’est un rêve. J’ai joué mon premier match jeudi, devant ce public américain et dans ce type de stade. C’est vraiment une belle atmosphère. Ce sont vraiment des compétitions que l’on veut jouer. Je pense même que la Coupe du monde peut-être dans le sport la compétition la plus regardée et la plus suivie. J’ai envie de faire partie de ce genre de compétition.»