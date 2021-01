Droits TV : aura-t-on vraiment de la Ligue 1 en clair cette saison ?

La suite après cette publicité

L'avenir du football français est dans le flou total. Après le retrait de Mediapro, Canal souhaite en faire de même avec son lot, qui s'élève à environ 330 millions d'euros. Pour le groupe dirigé par Maxime Saada, il faut réaliser un nouvel appel d'offres, ce qui permettrait au diffuseur historique du championnat de France de s'emparer de plusieurs lots à prix cassé. Mais d'autres acteurs peuvent également entrer en jeu, alors que Téléfoot va diffuser les matchs jusqu'au 31 janvier...

Dans la journée de vendredi, deux groupes se sont ainsi positionnés. M6 a effectivement proposé de diffuser la Ligue 1 en clair dans une lettre envoyée à la Ligue plus tôt dans la semaine. Et selon Le Figaro, TF1 en a fait de même : « TF1 est un partenaire historique du foot français et même si nous n'avons pas vocation à acheter le championnat, nous sommes tout à fait disposés à discuter avec la LFP pour les aider à trouver une solution dans cette période difficile ». Une possibilité a priori séduisante pour les fans...

Il n'y aura pas de foot en clair

Mais comme l'explique Le Parisien ce samedi, il n'en sera rien. Il n'y aura pas de football en clair, du moins pas cette saison. Pourquoi ? Tout simplement parce que la LFP souhaite récupérer le plus d'argent possible en vendant les images des rencontres, alors que TF1 et M6 ne souhaitent pas récupérer de lots. L'idée de les céder gratuitement aux chaînes en question n'est clairement pas réaliste. L'argument de la visibilité ne suffira pas à convaincre la Ligue.

Du côté de France Télévisions, autre acteur annoncé comme potentiellement intéressé, on ne souhaite également pas sortir le chéquier pour acheter des lots de rencontres, pour des raisons financières évidentes. Le ministre des Sports et ses équipes suivent de très près ce dossier qui s'annonce périlleux. L'arrivée des GAFA, qui ont déjà acheté des droits un peu partout en Europe, pourrait être la solution...