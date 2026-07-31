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Coupe du Monde

Belgique : Jérémy Doku raconte la naissance agitée de son fils en pleine Coupe du Monde

Par Samuel Zemour
1 min.
Jérémy Doku (Belgique) et Mohamed Hany (Égypte) @Maxppp

La Coupe du Monde 2026 aura été particulière pour Jérémy Doku. Dans un documentaire qui sera diffusé dimanche sur sa chaîne YouTube, l’ailier belge revient sur les épreuves qu’il a traversées durant le tournoi. Victime d’une infection respiratoire bien plus grave que prévu, le joueur de Manchester City a même dû être hospitalisé en urgence, manquant le deuxième match de poules face à l’Iran (0-0). Mais Doku a également dû quitter temporairement le rassemblement de la Belgique pour rejoindre Londres, où sa compagne Shireen s’apprêtait à donner naissance à leur premier enfant, Praise.

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« Je me suis réveillé en sursaut. Quelqu’un m’a dit : "Votre femme a perdu les eaux". Je me suis dit : "Je dois voir mon fils". C’est arrivé, et j’ai pu prendre Praise dans mes bras. Maintenant, j’essaie d’être le meilleur père possible », raconte le Diable Rouge, dont cet aller-retour avait suscité une vive polémique pendant la compétition. La Belgique a ensuite été éliminée en quart de finale par l’Espagne, future championne du monde.

Pub. le - MAJ le
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