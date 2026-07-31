Belgique : Jérémy Doku raconte la naissance agitée de son fils en pleine Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2026 aura été particulière pour Jérémy Doku. Dans un documentaire qui sera diffusé dimanche sur sa chaîne YouTube, l’ailier belge revient sur les épreuves qu’il a traversées durant le tournoi. Victime d’une infection respiratoire bien plus grave que prévu, le joueur de Manchester City a même dû être hospitalisé en urgence, manquant le deuxième match de poules face à l’Iran (0-0). Mais Doku a également dû quitter temporairement le rassemblement de la Belgique pour rejoindre Londres, où sa compagne Shireen s’apprêtait à donner naissance à leur premier enfant, Praise.

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« Je me suis réveillé en sursaut. Quelqu’un m’a dit : "Votre femme a perdu les eaux". Je me suis dit : "Je dois voir mon fils". C’est arrivé, et j’ai pu prendre Praise dans mes bras. Maintenant, j’essaie d’être le meilleur père possible », raconte le Diable Rouge, dont cet aller-retour avait suscité une vive polémique pendant la compétition. La Belgique a ensuite été éliminée en quart de finale par l’Espagne, future championne du monde.