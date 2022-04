Chelsea-West Ham : les compositions officielles

Chelsea doit se reprendre en Premier League, en recevant West Ham à 15h (un match à suivre en direct commenté). Les Blues, éliminés de la Ligue des champions la semaine dernière, ont chuté à domicile face à Arsenal mercredi (2-4) en championnat. Les hommes de Thomas Tuchel n'ont plus que 2 points d'avance sur les Gunners, mais avec 2 matches à jouer en plus tout de même. En face d'eux, les Hammers restent sur une défaite à Brentford (2-0) et un nul contre Burnley (1-1), et peuvent dépasser Manchester United à la 6e place en cas de succès cet après-midi.

Pour cette affiche 100 % londonienne, Tuchel aligne une double pointe Havertz-Werner, soutenue par Mount en meneur de jeu. Kanté et Jorginho sont devant la défense, Azpilicueta a le brassard. En face, Benrahma est seul en pointe du 4-2-3-1 des Hammers, épaulé par Fornals derrière lui, Masuaku à sa gauche et Yarmolenko sur sa droite.

Les compositions

Chelsea : Mendy - Azpilicueta (cap.), Thiago Silva, Christensen - Loftus-Cheek, Kanté, Jorginho, Alonso - Mount - Havertz, Werner

West Ham : Fabianski - Coufal, Dawson, Johnson, Cresswell - Soucek, Noble (cap.) - Yarmolenko, Fornals, Masuaku - Benrahma