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La Juventus confirme le départ de Dusan Vlahovic

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dusan Vlahovic @Maxppp

C’est la principale information mercato du jour en Italie. Dusan Vlahovic n’a pas trouvé d’accord avec la Juventus pour prolonger son contrat. Résultat : le buteur serbe va quitter la Vieille Dame après quatre ans et demi passés dans le Piémont. Une information confirmée par le dirigeant bianconero Giorgio Chiellini.

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« Cela me désole beaucoup, il s’est attaché à la Juventus jusqu’au bout. C’est quelqu’un de sérieux. Avec de tels chiffres, il ne restera pas en Italie, mais il est tout à fait légitime qu’il cherche un autre type de contrat », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Sky Italia.

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