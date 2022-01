William Saliba ne sait pas de quoi sera fait son avenir

La suite après cette publicité

En grande forme cette saison sous la houlette de Jorge Sampaoli et dans un jeu de possession bien spécifique, William Saliba (20 ans) sera-t-il toujours Marseillais la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr à en croire les dernières informations sorties à ce sujet. L'international Espoirs souhaiterait revenir à Arsenal, qui le prête sans option d'achat cette saison à l'OM. Cela vient contredire ce qu'affirmait La Provence la veille, assurant que l'ancien Stéphanois se verrait bien rester sur la Canebière pendant longtemps. Face aux rumeurs, le joueur a pris la parole sur les ondes de RMC ce jeudi soir et a laissé un certain flou sur son avenir.

«La seule chose que je peux dire, c’est que je suis heureux à Marseille. J’aime la ville, les supporters, l’équipe, tout se passe bien. Après, dans six mois je ne sais pas ce qu’il va se passer. La saison dernière, j’étais à Nice au même moment et je ne pensais pas que j’irai à Marseille. Moi, je n’ai pas envie de penser au futur, mais juste de tout donner, et ensuite il y aura des discussions cet été. On verra comment ça se passera», assure-t-il oubliant au passage que l'OM n'aura probablement pas les moyens de l'acheter définitivement, et est surtout, pour l'heure, interdit de recrutement par la FIFA pour les deux prochains mercatos. «J’essaye de faire comme si ce n’était pas un prêt mais que je suis là depuis longtemps», conclut Saliba.