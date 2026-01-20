Manchester City : les réactions surprenantes de Guardiola et d’Haaland après la déroute contre Bodo/Glimt

Les temps sont durs pour Manchester City et Pep Guardiola. Défaits par Manchester United dans le derby mancunien (0-2), les Cityzens comptent désormais sept points de retard sur Arsenal au classement. Un coup dur que les partenaires de Rayan Cherki souhaitaient oublier avec leur déplacement en Norvège. Face à Bodo/Glimt, les hommes de Pep Guardiola partaient logiquement favoris. Mais il faut croire que City n’impressionne plus. Emmenés par un Erling Haaland transparent (3 tirs dans tout le match), les Skyblues perdaient 3-0 à l’heure de jeu avant que Rayan Cherki ne sauve l’honneur (3-1).

Ce revers surprise ne remet pas en cause une qualification des Anglais pour le tour suivant, mais il met clairement en danger la place du club dans le top 8 synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Avant le coup d’envoi des matches de 21h et de demain, City ne comptait par exemple qu’un point d’avance sur Liverpool, 9e au classement. Forcément, la réaction de Pep Guardiola était attendue. Mais lorsque les journalistes lui ont parlé de performance médiocre de son équipe, l’Espagnol n’était pas du même avis.

«Nous n’avons pas de joueurs capables de s’imposer en un contre un »

« Je ne suis pas d’accord. Nous n’avions pas Jeremy (Doku) ni Savinho, ni d’ailiers adéquats, et dans d’autres secteurs, il nous manquait de nombreux joueurs importants qui nous apportent plus de cohérence, mais je n’ai pas eu l’impression que l’équipe n’était pas au rendez-vous aujourd’hui. Ils sont bien organisés, ils vous obligent à sortir et nous n’avons pas de joueurs capables de s’imposer en un contre un et de créer des occasions derrière. En général, ils sont vraiment bons, alors félicitations à eux. Je ne sais pas si c’est un peu léger (pour donner le carton rouge à Rodri, ndlr), mais c’est comme ça. Après une minute de jeu, tout était un peu contre nous. Nous avons le sentiment que tout va de travers dans de nombreux détails et nous devons essayer de changer cela, mais les joueurs sont là », a-t-il indiqué dans des propos relayés par Skysports.

Également présent face aux médias, Haaland a, quant à lui, assuré que la victoire de Bodo/Glimt n’est pas un miracle. «Bodo mérite amplement sa victoire. Ce n’est pas suffisant. Ils pratiquent un football fantastique. Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de différent, nous avons tout donné. Nous avons bien commencé avant le premier but, puis ils ont marqué à nouveau. Jens (Hauge) marque le but du siècle, puis on écope d’un carton rouge. Non, ça ne me surprend pas. J’ai vu presque tous leurs matchs européens ces quatre ou cinq dernières années. J’ai vu des équipes venir ici et galérer comme nous aujourd’hui. Ce n’est pas facile de venir jouer ici. Mais on est City, on va gagner des matchs comme celui-ci. C’est juste dommage», a déclaré l’attaquant norvégien au micro de TV2.

