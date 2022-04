Liverpool-Manchester United : les compositions officielles

Le sprint final de la course au titre en Premier League a débuté. Ce soir, Liverpool, deuxième du championnat avec un point de retard sur City, joue un match crucial face à son ennemi juré de United, dans le cadre de la 30e journée de Premier League. En effet, après deux oppositions avec les Citizens (en PL puis en Cup), entrecoupées d'un match retour de C1 disputé face à Benfica, les Reds enchainent avec un Derby of England ce mardi et un Merseyside Derby dimanche.

Avec un effectif sans absence majeure, Jürgen Klopp peut aligner un onze quasiment type, en 4-3-3. L'alternance Joel Matip/Konaté se poursuit et c'est le premier qui est titulaire en charnière ce soir, tandis que le milieu bouge peu et que le trio de tête reste inchangé par rapport au succès en Cup face à City. Du côté des Red Devils, Cristiano Ronaldo est logiquement absent du groupe après la perte tragique de son enfant, alors qu'Edinson Cavani, Luke Shaw et Fred sont également forfaits. Victime d'un accident de voiture sans gravité lundi matin, Bruno Fernandes démarre ce choc sur le terrain.

Les compositions d'équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Henderson - Salah, Mané, Díaz.

🔴 #LIVMUN 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Here's how we line up to face Manchester United tonight 👊



Roberto Firmino misses out with a minor foot injury. — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2022

Manchester United : De Gea - Jones, Maguire, Lindelöf - Wan-Bissaka, Pogba, Matic, Dalot - Fernandes - Elanga, Rashford.