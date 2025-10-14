OM : Geoffrey Kondogbia se lance dans le rap

Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia (32 ans) a peu joué en ce début de saison avec seulement trois apparitions. Outre la forte concurrence, l’international centrafricain a été blessé au mollet. Une absence que le milieu défensif semble vivre correctement puisqu’il s’est lancé dans une nouvelle activité.

La suite après cette publicité

En effet, il a décidé de sortir son premier son de rap avec "Pots-de-Vin". Disponible sur Spotify, Apple Music et YouTube, le son fait évidemment quelques références au football : « je n’ai jamais porté le maillot angevin », « j’ai les actes et la bouche, j’ai les tacles et la louche », « autoritaire, je suis bon qu’à ça, bon tout comme Samuel Eto’o » ou encore « je ne peux plus jouer comme l’époque de Séville ».