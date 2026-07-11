Droits TV : le flou persiste autour du futur diffuseur de la Coupe de France

La diffusion en clair de la Coupe de France reste incertaine pour les prochaines saisons. Alors que son contrat est arrivé à échéance en juin dernier, France Télévisions n’a toujours pas trouvé d’accord avec la FFF pour prolonger son engagement. Selon L’Équipe, le groupe public souhaiterait réduire son investissement, passant de 8 à 4 millions d’euros annuels, mais attend encore un nouveau cadre budgétaire avant de valider sa position.

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Cette situation agace la Fédération, qui espérait rapidement boucler le dossier. À l’inverse, beIN Sports a déjà avancé une proposition plus conséquente pour la partie payante de la compétition, avec un accord pouvant atteindre 9 millions d’euros par saison jusqu’en 2030. Pour l’heure, l’avenir de la Coupe de France en clair reste donc suspendu aux décisions de France Télévisions. Affaire à suivre…