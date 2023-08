Liga : l’Atlético Madrid entame sa saison par une victoire contre Grenade

En clôture de la première journée de Liga, l’Atlético Madrid recevait Grenade ce lundi. Ambitieux cette saison, les Colchoneros ont survolé les débats en première mi-temps. Dominateurs, les ouailles de Diego Simeone ont logiquement ouvert la marque à quelques secondes de la pause. Trouvé au point de penalty par un centre de César Azpilicueta mal repoussé par Vallejo, Alvaro Morata n’a laissé aucune chance à Ferreira (1-0, 45+4e). Sur l’action qui a suivi, l’ancien de la Juventus Turin a cru faire le break de la tête mais il a finalement été signalé en position de hors-jeu.

Malmené et incapable de tirer ne serait-ce qu’une seule fois lors du premier acte, les visiteurs ont relevé la tête dès le retour des vestiaires. Leur abnégation a payé et le jeune Samu Omorodion (19 ans) a remis les deux équipes à égalité pour son premier match chez les A (1-1, 62e). Une éclaircie de courte durée pour Grenade qui a été frappé par la foudre cinq minutes plus tard. Cette dernière est venue de la frappe surpuissante de Memphis Depay qui est venu se loger dans la lucarne droite de Ferreira (2-1, 67e). Asphyxiant leurs adversaires jusqu’au bout, les coéquipiers d’Antoine Griezmann se sont facilement adjugés la victoire et ont parachevé leur succès grâce à un troisième but signé Marcos Llorente (3-1, 90+8e). Ils prennent ainsi la roue de leur voisin madrilène, le Real, en commençant leur saison en glanant les trois points de manière méritée.