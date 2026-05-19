LOSC : les courtisans se multiplient pour le crack franco-algérien Ichem Ferrah

Jugé "trop tendre" l’été dernier au moment de quitter le Domaine de Luchin pour rejoindre le SC Cambuur, Ichem Ferrah a mis, quelques mois plus tard, tout le monde d’accord. Prêté en Keuken Kampioen Divisie (la deuxième division néerlandaise), le pur produit de la formation nordiste a tout écrasé sur son passage. Devenu la figure majeure du championnat, l’ailier droit a bouclé un exercice exceptionnel sur le plan comptable avec 12 buts et 6 passes décisives en 35 rencontres avec son club qu’il a réussi à faire monter en Eredivisie. Une domination totale qui a été récompensée par la très prestigieuse distinction individuelle du "Talent de la Saison". Symbole de sa nouvelle dimension, ce trophée lui a été remis en mains propres par un certain Ronald Koeman, l’actuel sélectionneur des Pays-Bas.

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Si les statistiques impressionnent, c’est surtout le contenu de ses matchs qui a séduit les observateurs. Doté d’une patte gauche soyeuse et techniquement très au-dessus de la moyenne, le Franco-Algérien est un cauchemar pour les défenses adverses. Dribbleur fluide et imprévisible, qualifié de véritable "régal pour les yeux", le joyau de 20 ans a su faire évoluer son jeu. Fini le simple frisson, Ferrah a ajouté une redoutable efficacité et le vice nécessaire à sa panoplie technique. La presse locale est d’ailleurs sous le charme depuis des mois, louant sans cesse une maturité et une intelligence de jeu particulièrement étonnantes pour son âge.

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Une patte gauche soyeuse et une maturité bluffante

Forcément, une telle explosion ne passe pas inaperçue sur le Vieux Continent. Les rapports élogieux se sont empilés sur les bureaux de nombreux directeurs sportifs européens. Selon nos informations, la liste de ses courtisans est longue : le FC Copenhague, Malmö, Norwich (Angleterre), Genk et La Gantoise (Belgique) sont sur les rangs. Mieux encore, l’ogre néerlandais de Feyenoord (qui pourrait bientôt perdre son compatriote Anis Hadj Moussa) l’a récemment supervisé, tandis que plusieurs écuries françaises surveillent également le dossier. Le SC Cambuur de son côté espère lui aussi conserver le phénomène une saison supplémentaire en première division.

Et le LOSC dans tout ça ? Si la direction lilloise, qui détient les droits du joueur, a suivi avec une grande attention sa folle saison, l’heure est au flou. L’incertitude actuelle concernant l’identité du futur entraîneur des Dogues complique l’intégration immédiate du joueur dans le projet de l’équipe première. Face à cette situation et à la valeur marchande grimpante de son ailier, la tendance penche aujourd’hui vers un départ estival. Le téléphone n’a pas fini de sonner dans les bureaux lillois.