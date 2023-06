PSG : Kylian Mbappé avait réclamé l’arrivée de Jude Bellingham

La suite après cette publicité

C’est de notoriété publique, Kylian Mbappé envisage bien de quitter librement le PSG à l’été 2024. Si tous les tenants et aboutissants de ce dossier ne sont pas connus, les promesses non tenues par son club en matière de recrutement expliquent probablement en partie cette décision. Ce vendredi, le média madrilène Defensa Central révèle notamment que le Français aurait milité auprès de sa direction pour l’arrivée de Jude Bellingham l’été dernier, en vain.

S’il avait au départ soufflé le nom d’Aurélien Tchouaméni pour renforcer le milieu de terrain, le PSG n’avait pas trouvé les arguments pour le convaincre et avait ainsi dû le laisser filer pour le Real Madrid. En deuxième option, Mbappé aurait alors signifié à Nasser al-Khelaïfi l’importance de se réorienter sur l’option menant à l’Anglais. Un dossier qui n’aura pas non plus abouti. Ironie du sort : Kylian Mbappé aura l’occasion de retrouver les deux joueurs, mais au Real Madrid. Lors de sa présentation sous les couleurs du Real Madrid ce jeudi, Jude Bellingham a d’ailleurs ouvert grand la porte à son aîné.

