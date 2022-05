Guerre en Ukraine, Mercato : le Shakhtar Donetsk risque de se faire dévaliser

Sérieux dans son travail depuis une vingtaine d'années, le Shakhtar Donetsk s'est affirmé comme l'un, si ce n'est le, meilleur club d'Europe de l'Est. Pourtant, la formation du Donbass qui est déjà perturbée depuis quelques saisons par le conflit qui se tient dans le Donbass subit encore plus la guerre depuis l'invasion russe en Ukraine. Terminant en tête du championnat sans pour autant être champion et étant qualifié de facto pour la prochaine Ligue des Champions, le Shakhtar Donetsk s'apprête néanmoins à arriver démuni pour cette compétition.

En effet, le club ukrainien a déjà perdu de nombreux joueurs suite au mercato exceptionnel annoncé par la FIFA. Si des joueurs comme Maycon (25 ans, Corinthians), Tetê (22 ans, Olympique Lyonnais), Vinícius Tobias (18 ans, Real Madrid) ou Vitão (22 ans, SC Internacional) sont prêtés et devraient faire leur retour (au moins provisoirement), d'autres ont déjà quitté le navire suite à ce mercato exceptionnel. Alan Patrick (30 ans) a été vendu au SC Internacional pour 2 millions d'euros tandis que Junior Moraes (34 ans, Corinthians) et Dentinho (33 ans, Ceará) sont partis libres. À cela s'ajoute la vente déjà programmée de Fernando (33 ans) au RB Salzbourg contre 6 millions d'euros. Pour autant, l'exode s'annonce bien plus brutal que ça.

Une dizaine de cadres risquent de partir

Celui qui est le plus proche de la sortie est l'ailier gauche israélien Manor Solomon (22 ans). Alors que Fulham a obtenu son ticket pour monter en Premier League un transfert aux alentours de 8 millions d'euros est évoqué par l'Evening Standard. Interrogé par le média ukrainien Sport, le principal intéressé a confirmé la possibilité de rejoindre la Perfide Albion : «je ne peux pas dire que tout est décidé et que j'ai déjà quitté le Shakhtar et signé un contrat en Angleterre. Ce n'est pas encore le cas, mais les chances que je sois en Angleterre sont très élevées. C'était mon rêve d'enfant. C'est la meilleure ligue du monde. Je serais là bientôt.» Autre dossier chaud, celui qui mène à David Neres (25 ans). Arrivé de l'Ajax Amsterdam cet hiver contre 12 millions d'euros, l'ailier brésilien se dirige vers Benfica. A Bola explique notamment que le transfert de Pedrinho pour 18 millions d'euros l'été dernier n'a pas été totalement payé par la formation ukrainienne et cela a facilité l'accord.

Autre dossier chaud, celui qui mène à Mykhaylo Mudryk (21 ans) risque d'animer le mercato. Révélation de la saison au Shakhtar, l'ailier virevoltant surnommé le "Neymar Ukrainien" plaît beaucoup à Brentford qui le suit depuis un long moment. Réclamant 24 millions d'euros l'hiver dernier, le Shakhtar Donetsk devrait baisser ses attentes même si la lutte fait rage. Finalement, le joueur donnerait sa préférence au Bayer Leverkusen, qui aurait formulé une offre comme le dévoile Sport. Suivi par le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Benfica, le latéral droit Dodô (23 ans) animera à n'en pas douter le prochain mercato et l'Inter Milan serait aussi sur les rangs en cas de départ de Denzel Dumfries.

À cela pourraient s'ajouter d'autres cadres de l'équipe dont la cote est intéressante comme Pedrinho (24 ans), Anatoliy Trubin (20 ans), Marlon (26 ans), Mykola Matvienko (26 ans) ou encore Marcos Antonio (21 ans). Prêté de façon sèche à l'Olympique Lyonnais, Tetê (22 ans) sera aussi un dossier à suivre. Si les Gones veulent le conserver et vont jouer leur carte jusqu'au bout, il faudra se méfier de West Ham qui aimerait jouer un nouveau mauvais tour aux Gones après les avoir éliminés de la Ligue Europa. Autre cas intéressant, celui du coach Roberto De Zerbi. Le champion du monde 1982 Francesco Graziano a notamment déclaré ceci à la télévision italienne : «mon très bon ami, une personne sérieuse et fiable qui connaît bien De Zerbi, a dit que Roberto serait définitivement entraîneur en Italie la saison prochaine.» Cela pourrait se passer du côté du Napoli ou son nom est évoqué pour succéder à Luciano Spalletti.