Tottenham : le nouveau coup de gueule d’Antonio Conte

Interrogé en conférence de presse avant le choc Manchester City - Tottenham de ce jeudi (21h00) en Premier League, Antonio Conte a souhaité passer un message assez explicite auprès de ses dirigeants. Le technicien italien, qui pointe à la cinquième place du championnat avec ses Spurs, et qui accuse désormais un retard de 14 points sur le leader Arsenal, déplore le manque de clarté de son club vis-à-vis des médias.

«En Angleterre, je pense qu’il y a une mauvaise habitude selon laquelle il n’y a que l’entraîneur pour parler. Je n’ai jamais vu le service médical venir ici et expliquer les raisons pour lesquelles un joueur aurait du mal à se remettre. Je n’ai jamais vu le club ou le directeur sportif venir ici et expliquer la stratégie et la vision du club. En Italie, avant le match, il y a une personne du club qui se présente devant les médias et qui répond à de nombreuses questions. (…) Peut-être pas toutes les semaines mais tous les 15 jours, une fois par mois…», a-t-il regretté. L’ancien technicien de la Juventus de Turin est visiblement à fleur de peau en ce moment, alors qu’il avait déjà passé un coup de gueule après la défaite de son équipe face à Aston Villa (0-2) le 1er janvier dernier.

