Italie : en larmes, Gianluigi Donnarumma a craqué en interview…

L’Italie est encore marquée par la défaite en Bosnie et la troisième Coupe du Monde consécutive manquée. Une désillusion qui a conduit Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon et Gabriele Gravina à démissionner de leur fonction respective de sélectionneur, de chef de délégation et de président de la fédération italienne. Chez les joueurs, Alessandro Bastoni et Gianluigi Donnarumma ont été les plus ciblés. Le premier pour s’être fait bêtement expulser et le second pour son comportement limite lors de la séance des tirs au but. Mercredi soir, Donnarumma a choisi Sky Italia pour sortir du silence. Et le joueur de Manchester City est apparu très ému à l’heure d’évoquer ce nouveau fiasco du football transalpin.

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« Ces derniers jours ont été difficiles et éprouvants, comme pour tous les Italiens qui tenaient tant à se qualifier pour la Coupe du Monde, tout comme moi et toute l’équipe. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus et il faut l’accepter et aller de l’avant. Ça fait très mal, vraiment très mal. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus et il faut l’accepter, aller de l’avant. Ça fait très mal, vraiment très mal. Les premiers jours, j’ai eu du mal à digérer tout ça, mais il faut repartir et aller de l’avant, réagir. Il y a quatre ans avant la prochaine Coupe du Monde, et entre-temps, il y a des compétitions importantes. Avant de repenser à la Coupe du Monde, il faut penser à ces grands tournois intermédiaires pour repartir tout de suite en force », a-t-il déclaré, avant de répondre à tous ceux qui lui sont tombés dessus après cette séance de tirs au but ratée et cette rumeur selon laquelle les joueurs italiens auraient demandé une prime avant de jouer cette rencontre fatidique en Bosnie.

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Une plaie encore béante

« J’ai été blessé par les commentaires, les mots qui ont été prononcés. En tant que capitaine, je ne suis jamais allé demander un euro à la Fédération. Ce que fait la Fédération, c’est un cadeau aux joueurs qui se qualifient pour un tournoi, mais ce n’est que ça, personne n’a rien demandé à la Fédération. Notre cadeau, c’était d’aller à la Coupe du Monde, mais ça ne s’est malheureusement pas produit. Personne n’a demandé de primes, c’était une prime que l’équipe nationale offre quand on se qualifie. Nous avons d’excellentes relations (avec Gattuso et Buffon, ndlr), y compris avec le président (Gravina). Cela nous attriste également pour lui, pour eux », a-t-il ajouté, avant de fondre en larmes.

« C’est normal de se sentir responsable de tout ce qui se passe en ce moment, et ça fait mal. Mais il faut aller de l’avant, je remercie tout le monde, ils ont apporté une aide précieuse. Il faut aller de l’avant. Quoi qu’il en soit, au-delà des déceptions, nous avons accompli des choses importantes, de l’Euro remporté au record de victoires consécutives, tout n’est pas à jeter. Il faut réagir, c’est dur, mais il faut aller de l’avant avec force. » Pour rappel, les prochaines échéances pour la Squadra Azzurra débuteront en septembre prochain avec la Ligue des Nations et les chocs contre la Belgique, la Turquie et la France.