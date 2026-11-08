Monaco : Mamadou Coulibaly risque une énorme suspension

Mamadou Coulibaly pourrait bien être rattrapé par sa célébration. Buteur ce dimanche lors du déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse du Mans, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, le milieu de terrain monégasque s’est distingué par un geste qui pourrait lui coûter cher. Après avoir ouvert le score à la 40e minute en profitant d’une grosse erreur du gardien Nicolas Kocik, le numéro 28 de l’ASM a célébré sa réalisation en passant un doigt sous sa gorge. Un geste controversé qui rappelle celui effectué quelques semaines plus tôt par son coéquipier Paris Brunner face à Strasbourg. L’attaquant allemand avait alors été sanctionné de deux matchs de suspension ferme par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Une décision qui pourrait désormais servir de précédent dans le cas de Coulibaly.

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Cette célébration pourrait donc avoir des conséquences pour le jeune Monégasque, qui venait pourtant d’inscrire son premier but de la saison en championnat. Si la commission de discipline de la LFP décide de retenir les mêmes critères que pour Paris Brunner, Mamadou Coulibaly pourrait à son tour écoper de deux rencontres de suspension. Aucune sanction n’a toutefois été prononcée à ce stade, et une éventuelle décision dépendra de l’examen du geste par les instances disciplinaires. Une situation dont l’AS Monaco se serait certainement passée, alors que le club de la Principauté cherche à poursuivre sa progression en Ligue 1. Le précédent Brunner pourrait en tout cas peser dans l’appréciation de cette célébration, déjà sanctionnée lorsqu’elle avait été réalisée par un autre joueur monégasque.