Affaire Rubiales : la présidente de la Liga féminine tacle violemment Luis Rubiales

L’affaire Rubiales continue de faire les gros titres dans la presse espagnole et les protagonistes du football ibérique prennent la parole successivement. La présidente de la Liga féminine, Beatriz Álvarez Mesa a écrit une longue lettre dans laquelle elle tacle violemment le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales : «Je voudrais profiter de cette occasion pour dire que je fais partie de ce groupe honorable "d’idiots, d’imbéciles, de crétins, de couillons et de trous du cul, comme le Président nous a décrits sur la Cadena Cope. Un groupe que des milliers de personnes rejoignent minute après minute, non seulement en Espagne mais dans le monde entier. Il est impardonnable que le plus grand succès de l’histoire du sport féminin espagnol soit terni à jamais par les actions du président de la RFEF, qui a volé la vedette aux seules personnes qui la méritent : les footballeuses.» a-t-elle affirmé.

«Malheureusement je ne suis pas surprise de cette attitude ou du comportement inapproprié du président de la RFEF dans sa façon de procéder et de s’adresser aux gens. Ce n’est pas quelque chose d’isolé et encore moins de spontané. L’agressivité, l’arrogance et le mépris permanent ont toujours été présents dans les relations personnelles et institutionnelles. Ce qui s’est passé, c’est que le personnage que beaucoup d’entre nous connaissent en privé est apparu en public», a-t-elle ensuite poursuivi, taclant l’attitude d’un homme toxique en interne. En poste depuis 2011, Beatriz Álvarez Mesa a également apostrophé le gouvernement espagnol en demandant des sanctions concrètes dans les jours à venir. Elle a confirmé avoir reçu «d’innombrables appels et messages de footballeuses, d’entraîneuses, de dirigeantes et de collègues, même d’autres ligues mondiales, qui sont choquées par ce qui s’est passé».