Amical : Le Mans domine Angers

Troisième victoire en quatre matchs de préparation pour Le Mans FC, vainqueur d’Angers (3-2), au stade André-Conty (Coulaines), ce samedi. Dans cette rencontre amicale disputée sur deux périodes de 60 minutes - quatre quart-temps d’une demi-heure - les hommes de Patrick Videira ont pu compter sur un doublé de Louis Mafouta (6e, 44e), arrivé cet été en provenance de Guingamp, et un but de Milan Robin (89e).

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#LMFCSCO 3️⃣-2️⃣



⏱️ 120’ | Fin du match à Coulaines, troisième victoire consécutive pour nos Sang et Or victorieux du SCO 3-2 !



⚽️ Mafouta (x2)

⚽️ Robin#AllezLeMansFC 🔴🟡 pic.twitter.com/4fl7eZFAWD — LE MANS FC (@LEMANSFC) August 1, 2026

Les Manceaux enchaînent ainsi avec un nouveau succès, après avoir battu Versailles (Ligue 3, 3-1) et Nantes (Ligue 2, 1-0). Ce succès du Mans FC face à l’un de ses futurs adversaires dans l’élite apporte ainsi le plein de confiance aux Sarthois. Le Mans affrontera la sélection UNFP pour sa prochaine rencontre amicale, le 6 août (18h), avant un ultime match face au Havre, le 15 août (18h). Les Manceaux débuteront ensuite leur première saison en Ligue 1, après 16 ans d’absence, avec la réception du Stade Brestois au Stade Marie-Marvingt, le 22 août (20h45).