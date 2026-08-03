Real Madrid : Vinicius Jr est de retour

Alors que son avenir fait couler beaucoup d’encre, Vinícius Júnior (26 ans) fait encore parler de lui ce lundi. On a appris qu’Arsenal est disposé à mettre 150 M€ sur la table pour le recruter. Mais les Gunners sont loin d’avoir avancé sur ce dossier. Sky Sports assure que le Real Madrid n’a toujours pas l’intention de vendre son joueur, contrairement à ce que d’autres médias affirment.

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La publication anglaise ajoute que Vinícius Júnior a fait son retour à l’entraînement ce lundi à Madrid après ses vacances. Il a retrouvé ses coéquipiers et le nouveau staff mené par José Mourinho pour préparer la nouvelle saison et peut-être prendre une décision concernant son avenir.