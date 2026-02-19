Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

Le PSG fait une demande à Kylian Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Au mois de décembre, le verdict du conseil des Prud’hommes avait été sans appel pour le PSG dans son litige avec Kylian Mbappé. Le club champion d’Europe en titre avait été condamné à payer environ 61 M€ à son ancien joueur : 55 millions d’euros de salaires et primes impayés, ainsi que 5,9 millions d’euros correspondant aux intérêts et congés payés.

La suite après cette publicité

Pour ne rien arranger, le conseil des Prud’hommes avait ordonné le PSG à publier l’intégralité du jugement pendant un mois sur la première page de son site internet. Mais à en croire le journal L’Équipe, le club aimerait que Kylian Mbappé accepter de renoncer à cette dernière mesure. Les discussions se poursuivent mais le club pourrait à nouveau recevoir la visite d’un huissier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier