La presse espagnole se régale de la crise au PSG, Manchester City retient son souffle pour Erling Haaland

La terrible rancœur du Barça envers le PSG

Injustice pour les Parisiens, régal pour les Barcelonais, depuis la fameuse Remontada le 8 mars 2017, une rancune s’est imposée entre le Barça et le PSG. D’autant plus que le Paris Saint-Germain s’est offert deux stars Blaugranas, Neymar et Messi, ce qui a enragé les catalans. Et en ce moment, la crise au PSG régale la presse espagnole. Sur sa Une, le journal Sport évoque avec un sourire non dissimulé la crise dans le vestiaire parisien. Le média ibérique va plus loin dans ses pages intérieures et placarde le duo Mbappé Messi. La rancoeur est visiblement toujours bien présente chez les Blaugranas.

Haaland absent face à Arsenal ?

Si Manchester City a gagné 3-1 face à Aston Villa, les Cytizens ont peut-être perdu Erling Haaland, à 2 jours du choc face à Arsenal. Pep Guardiola a voulu se montrer rassurant en expliquant qu’Erl n’était pas blessé et que c’était plus par précaution qu’il a été sorti à la pause. Mais Manchester City retient son souffle pour son attaquant norvégien qui a planté son 21ème but en 25 matchs de Premier League.

L’Angleterre a honte

Chez le voisin United, les hommes d’Erik ten Hag l’ont emporté 2-0 face à Leeds. Un succès qui s’est dessiné en fin de rencontre grâce une nouvelle fois à l’homme en forme Marcus Rashford. Mais la rencontre a été perturbée par des chants tragiques qui ont scandalisé la presse anglaise. Au cours de la première mi-temps, des chants faisant référence à la catastrophe aérienne de Munich ont été scandés depuis des zones abritant des supporters de Leeds. Les partisans de United ont répliqué en scandant "Istanbul", en référence aux deux supporters de Leeds qui ont été tués lors de violences qui ont éclaté lors de la demi-finale de la Coupe UEFA 2000. «Vous êtes malades», lance le Daily Star alors que le Daily Mirror trouve ça «écœurant». Même son de cloche en Une du Daily Express qui partage le sentiment de honte en ce lundi matin. Manchester United et Leeds ont immédiatement condamné ces actes par le biais d’un communiqué commun alors que la Premier League a déclaré qu’elle traitait la question des «chants tragiques» comme «une question d’urgence».