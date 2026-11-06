L’AC Milan va casser un prêt en Ligue 1

Recruté par l’AC Milan en 2025 en échange de 8 M€, le défenseur David Odogu (20 ans) a disputé 3 matchs avec l’équipe première rossonera la saison dernière avant d’être prêté l’été dernier à Toulouse. Une expérience qui ne se passe pas bien pour l’ancien pensionnaire de Wolfsbourg.

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Le jeune Allemand n’a toujours pas disputé la moindre rencontre avec les Pitchounes. Il est resté scotché au banc de touche durant six matchs de L1 et n’a pas été dans le groupe à trois reprises. Une situation qui, selon Sky Allemagne, pousse l’AC Milan à prendre une décision radicale. Le prêt d’Odogu va être cassé cet hiver et les Lombards vont chercher à le reloger en prêt dans un autre club.