Juventus - Stade Rennais : les compositions officielles

Ce jeudi, on dispute la troisième journée de la Ligue Europa avec un sacré choc entre la Juventus et le Stade Rennais. À domicile, les Italiens s’organisent dans un 3-4-1-2 avec Guglielmo Vicario qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Bremer, Federico Gatti et Lloyd Kelly en défense. Douglas Luiz et Teun Koopmeiners composent l’entrejeu avec Andrea Cambiaso et Zeki Çelik dans les couloirs. Devant, Nick Woltemade et Randal Kolo Muani sont soutenus par Weston McKennie.

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De leur côté, les Bretons s’articulent dans un 3-5-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Abdelhamid Aït Boudlal, Charlie Cresswell et Anthony Rouault. Le milieu de terrain est assuré par Adrien Thomasson, Valentin Rongier et Mahdi Camara tandis que Bryan Reynolds et Mahamadou Nagida officient comme pistons. Devant, Boulaye Dia est épaulé par Mousa Al-Tamari.

Les compositions

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