Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Europa League

Juventus - Stade Rennais : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Franck Haise sur le banc de l'OGC Nice @Maxppp
Juventus Rennes

Ce jeudi, on dispute la troisième journée de la Ligue Europa avec un sacré choc entre la Juventus et le Stade Rennais. À domicile, les Italiens s’organisent dans un 3-4-1-2 avec Guglielmo Vicario qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Bremer, Federico Gatti et Lloyd Kelly en défense. Douglas Luiz et Teun Koopmeiners composent l’entrejeu avec Andrea Cambiaso et Zeki Çelik dans les couloirs. Devant, Nick Woltemade et Randal Kolo Muani sont soutenus par Weston McKennie.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Bretons s’articulent dans un 3-5-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Abdelhamid Aït Boudlal, Charlie Cresswell et Anthony Rouault. Le milieu de terrain est assuré par Adrien Thomasson, Valentin Rongier et Mahdi Camara tandis que Bryan Reynolds et Mahamadou Nagida officient comme pistons. Devant, Boulaye Dia est épaulé par Mousa Al-Tamari.

Les compositions

Juventus : {"key":"api_embed_match_formation","matchId":"5463826826430497035","position":"home"}

La suite après cette publicité

Stade Rennais : {"key":"api_embed_match_formation","matchId":"5463826826430497035","position":"away"}

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Juventus
Rennes

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Juventus Logo Juventus Turin
Rennes Logo Stade Rennais FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier