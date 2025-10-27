Clasico : Arsène Wenger chambre le Barça
Hier, le Real Madrid a pris cinq points d’avance sur le FC Barcelone au classement de Liga après sa victoire 2 buts à 1 face aux Blaugranas. Un succès amplement mérité selon Arsène Wenger. L’ancien coach d’Arsenal s’est même permis une petite vanne sur les Catalans.
«Le Clasico ressemblait un peu à un match entre des hommes et des garçons. (…) La défense du Real Madrid était bien plus solide que celle du Barça. En attaque, Madrid a toujours semblé capable de marquer, tandis que Barcelone a semblé inefficace. Ils avaient beaucoup de ballons, mais n’ont jamais vraiment semblé capables de marquer. (…) Je donne beaucoup de crédit à Xabi Alonso concernant l’équilibre défensif du Real. Il l’a très bien fait», a-t-il déclaré sur beIN Sports.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer