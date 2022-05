Idrissa Gueye revient sur la déception en Ligue des Champions

Interrogé par Le Parisien en marge de la soirée caritative qu'il a organisé pour la lutte contre le cancer, Idrissa Gana Gueye est revenu sur cette saison où il a connu des hauts et des bas. Champion d'Afrique avec le Sénégal et qualifié pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, l'ancien joueur d'Everton est également revenu sur l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions avec le PSG, avouant ne toujours pas avoir digéré cette sortie prématurée.

La suite après cette publicité

«La déception de la Ligue des champions est toujours présente. On aurait aimé aller plus loin dans cette compétition. C’est le rêve du club, celui de tous les joueurs qui sont ici. Ça reste une belle saison pour moi avec la qualification pour la Coupe du monde, le titre de champion d’Afrique et celui de Ligue 1. On va bien clôturer ça avec cette soirée de gala qui va faire que ça sera une bonne saison pour moi, même si on aurait pu espérer mieux», a-t-il expliqué.