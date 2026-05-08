Arsenal veut déjà jouer un vilain tour au PSG

Arsenal-Paris Saint-Germain. Voici donc l’affiche de la finale de la Ligue des Champions édition 2025-26. Tenants du titre, les Franciliens partent dans la peau du favori. Encore plus après avoir éliminé le Bayern Munich lors de deux matches où on a pu voir toutes les qualités de l’effectif façonné par Luis Enrique. De son côté, Arsenal n’a pas ébloui l’Europe. Mais les Gunners ont fait le job pour venir à bout d’une coriace équipe de l’Atlético de Madrid. Les Londoniens n’ont pas volé leur place, eux qui croient en leurs chances de succès à Budapest le 30 mai prochain.

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Ensuite, il sera temps pour les Anglais de faire le bilan et de passer au mercato. Les pensionnaires de l’Emirates Stadium veulent apporter quelques retouches à leur effectif afin d’aider Mikel Arteta à continuer de faire grandir cette équipe. Les Gunners veulent notamment renforcer leur secteur offensif. Hier, le nom de Marcus Rashford a été avancé par le Daily Mail. Une piste qui paraît difficile pour deux raisons. La première est que Manchester United n’est pas pour le vendre à un concurrent en Premier League. La seconde est que le joueur veut rester au Barça, qui discute de la possibilité de le garder définitivement.

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Les Gunners apprécient Barcola

Mais il n’est pas le seul joueur à plaire à Londres. Sky Germany révèle qu’Arsenal est aussi séduit par Bradley Barcola (23 ans). Le Français, qui a du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique sans pour autant être titulaire à tous les matches, a participé à 45 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le temps pour lui de marquer 12 buts et de délivrer 7 assists. Son profil plaît aux Gunners, qui suivent de très près le joueur et ont pris des renseignements à son sujet selon la publication allemande.

Si Bild cite le Bayern Munich comme un prétendant, Sky Germany ajoute que le FC Barcelone et Liverpool, qui cherche un successeur à Mohamed Salah, sont aussi sur les rangs. Il est ensuite précisé qu’un transfert de Barcola cet été est tout à fait possible. Il reste à savoir ce qu’en pensent le footballeur sous contrat jusqu’en 2028 et dont la prolongation à Paris était en discussion, et le PSG, qui n’a aucune raison de se séparer du joueur. Ce qui est sûr, c’est que l’international tricolore plaît à Arsenal. Il y a quelques semaines, les Gunners ont aussi été liés à Kvara. Mais cette piste s’est vite refermée.