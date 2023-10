Le communiqué cinglant de Valence contre Vinicius Jr

Ce matin, Vinicius Junior est venu témoigner au tribunal dans l’affaire des insultes racistes qu’il avait reçu en mai dernier lors du match Valence-Real Madrid à Mestalla (1-0). Le Brésilien a déclaré s’être senti offensé et humilié. Mais visiblement, une partie de ses déclarations n’a pas plus à Valence qui vient de publier un communiqué pour demander à l’international auriverde de modifier ses propos.

« Au vu des informations publiées sur la déclaration présumée du footballeur Vinícius Jr. devant le tribunal, selon laquelle tout le stade de Mestalla lui aurait lancé des insultes racistes lors du match entre le Valencia CF et le Real Madrid CF la saison dernière, le club souhaite exprimer sa surprise, son rejet et son indignation. Comme l’a reconnu publiquement l’entraîneur Carlo Ancelotti, ce comportement ne peut en aucun cas être généralisé à l’ensemble du stade de Mestalla. Le Club est pleinement conscient de la gravité de cette affaire. Le racisme n’a pas sa place dans le football ni dans la société, mais il ne peut être combattu par des sophismes ou des mensonges sans fondement. Cette question nécessite l’implication de tous et le Valencia CF comprend que nous devons être scrupuleusement précis et responsables dans ce type de manifestations. Les supporters valencianistes ne peuvent être qualifiés de racistes et le Valencia CF exige que Vinicius Jr. rectifie publiquement la déclaration qu’il a faite ce matin », peut-on lire.