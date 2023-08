Le Bayern a trouvé le remplaçant de Benjamin Pavard

Arrivant à un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Benjamin Pavard (27 ans) est un joueur possiblement partant. L’Inter Milan est notamment très intéressé par le Français. Dans ce contexte, le Bayern Munich planche sur un possible remplaçant et pourrait se diriger vers les Pays-Bas.

Selon les informations du Tageszeitung, le Rekordmeister aurait ciblé le polyvalent Lutsharel Geertruida (23 ans) qui évolue du côté du Feyenoord. Capable de jouer en défense centrale et en tant que latéral droit comme Benjamin Pavard, l’international néerlandais (3 capes) semble le candidat parfait. Passé proche du RB Leipzig lors de ce mercato, Lutsharel Geertruida est finalement resté puisque son club réclame environ 30 millions d’euros. Pour le moment des contacts existent, mais pas de réelles négociations.