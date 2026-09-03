Arthur Vermeeren va quitter le RB Leipzig

Arthur Vermeeren ne reviendra pas à l’OM. Son nom a parfois été cité cet été pour faire son retour au sein de l’effectif olympien mais il s’agissait plus d’un souhait de certains supporters que d’une information. Le Belge n’était pas dans les plans du club, qui ne pouvait pas recruter d’ailleurs tant qu’il n’avait pas suffisamment dégraissé. Au final, il n’y a pas eu la moindre arrivée cet été.

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Le milieu de terrain de 21 ans va lui à nouveau changer d’équipe. D’après les informations de Sky Sport en Allemagne, il s’apprête à revenir au Royal Antwerp (Anvers), là où il a explosé, sous la forme d’un prêt sec, sans option ni obligation d’achat donc. Vermeeren est toujours sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2029. Le mercato en Belgique ferme ses portes ce jeudi soir à 23h59.