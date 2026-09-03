Menu Rechercher
Commenter 1
Pro League

Arthur Vermeeren va quitter le RB Leipzig

Par Maxime Barbaud
1 min.
Arthur Vermeeren avec le RB Leipzig @Maxppp

Arthur Vermeeren ne reviendra pas à l’OM. Son nom a parfois été cité cet été pour faire son retour au sein de l’effectif olympien mais il s’agissait plus d’un souhait de certains supporters que d’une information. Le Belge n’était pas dans les plans du club, qui ne pouvait pas recruter d’ailleurs tant qu’il n’avait pas suffisamment dégraissé. Au final, il n’y a pas eu la moindre arrivée cet été.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain de 21 ans va lui à nouveau changer d’équipe. D’après les informations de Sky Sport en Allemagne, il s’apprête à revenir au Royal Antwerp (Anvers), là où il a explosé, sous la forme d’un prêt sec, sans option ni obligation d’achat donc. Vermeeren est toujours sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2029. Le mercato en Belgique ferme ses portes ce jeudi soir à 23h59.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Pro League
Leipzig
Antwerp
Arthur Vermeeren

En savoir plus sur

Pro League Jupiler Pro League
Leipzig Logo RB Leipzig
Antwerp Logo Antwerp
Arthur Vermeeren Arthur Vermeeren
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier