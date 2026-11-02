FIFA : nouveau scandale fiscal pour Gianni Infantino

Un nouveau dossier embarrassant pour Gianni Infantino. Selon une enquête conjointe du Monde et du New York Times, la FIFA aurait pris en charge l’intégralité des impôts américains de son président entre 2024 et 2026, pour un montant estimé à 3,6 millions d’euros. Un avantage accordé dans le cadre d’un mécanisme d’égalisation fiscale initialement destiné aux salariés de l’instance installés aux États-Unis pour préparer la Coupe du Monde 2026. Cette faveur aurait été décidée lors d’une réunion restreinte en 2024, sans validation dans les documents officiels de la FIFA.

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Autre élément troublant révélé par les deux médias, la mesure aurait été proposée par Bruno Chiomento, président de la commission indépendante de gouvernance, d’audit et de conformité et proche d’Infantino depuis une vingtaine d’années. Le juriste aurait lui-même bénéficié de plusieurs avantages particuliers, dont un pass lui donnant accès à tous les matches de la dernière Coupe du Monde et une rémunération annuelle de 250 000 francs suisses, contrairement aux autres responsables de commission payés en dollars. Ces révélations interviennent alors que la FIFA se prépare à l’élection présidentielle de mars 2027, avec une date limite de dépôt des candidatures fixée au 18 novembre.