Tom Brady pourrait bientôt débarquer dans le capital de Chelsea. Selon The Guardian, la légende de la NFL est en pourparlers pour acquérir une participation minoritaire dans le club londonien. Le septuple vainqueur du Super Bowl a récemment vendu ses parts à Birmingham City, qu’il avait rejoint en août 2023 après le rachat du club par Knighthead Capital. Brady entretient par ailleurs de bonnes relations avec Behdad Eghbali, dont le fonds Clearlake Capital détient désormais 86,5 % du capital de Chelsea depuis le départ de Todd Boehly et Mark Walter en septembre dernier.

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L’ancien quarterback des New England Patriots avait déjà été aperçu aux côtés des joueurs de Chelsea lors de la victoire en finale de la Coupe du Monde des clubs face au PSG (3-0), dans le New Jersey, en 2025. Il conserve également une participation minoritaire dans la franchise NFL des Las Vegas Raiders, acquise avec Tom Wagner. Chelsea n’a toutefois pas souhaité commenter les discussions autour de son éventuelle arrivée au capital du club.