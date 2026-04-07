Olivier Pantaloni et Yannick Cahuzac vont quitter Lorient

Le FC Lorient s’apprête à tourner une page de son projet actuel. En fin de contrat cet été, Olivier Pantaloni et son adjoint Yannick Cahuzac ne devraient pas prolonger l’aventure, sauf retournement de situation selon Ouest-France. Pourtant, le club avait tenté de conserver son entraîneur, comme l’avait expliqué le président Loïc Féry : « ça fait maintenant quelques semaines que la proposition est sur la table (…) On a tous le souhait que l’équipe en place, Olivier et Yannick se réengagent avec le club. » Malgré ces discussions engagées dès février, aucun accord n’a été trouvé, et aucune annonce n’a été faite lors du centenaire du club, laissant entrevoir une séparation…

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2024 après la relégation en Ligue 2, Pantaloni aura néanmoins rempli ses objectifs en ramenant immédiatement les Merlus dans l’élite, avant de stabiliser l’équipe avec un maintien confortable et une place dans la première moitié de tableau. Dans un contexte de restructuration, marqué notamment par l’arrivée du groupe Black Knight Football Club comme actionnaire unique, Lorient va désormais devoir anticiper et préparer un nouveau cycle sur son banc pour aborder la saison prochaine.