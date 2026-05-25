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Liga : Kylian Mbappé nommé pour le titre de joueur de la saison

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mbappé @Maxppp

La Liga 2025-26 a rendu son verdict. Le FC Barcelone a remporté le championnat. Il n’est donc pas étonnant de voir Lamine Yamal (19 ans, 16 buts et 12 assists en 28 matches) figurer parmi les nommés pour le titre de joueur de la saison en Liga.

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👀 ¿Quién ha sido el MEJOR JUGADOR de #LALIGAEASPORTS 25-26?

🌟 @pablofornals
🌟 @Nicolaspepe1919
🌟 Lamine Yamal
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🌟 @KMbappe

😉 ¡Vota ya a tu #LALIGAPLAYEROFTHESEASON favorito!

#PREMIOSANUALESLALIGA | @easportsfces
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Le crack espagnol est en concurrence avec Kylian Mbappé (27 ans), Pichichi une nouvelle fois. La star du Real Madrid a fini l’exercice avec 25 buts et 5 assists en 31 apparitions. KM10 est nommé aux côtés de Nicolas Pepe (Villarreal), Pablo Fornals (Betis) et Vedat Muriqui, qui a terminé la saison avec 23 buts et 1 assist en 37 rencontres avec Majorque.

Pub. le - MAJ le
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