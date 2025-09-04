OM : quelles victimes après le recrutement XXL en défense ?

Sur les 12 recrues accueillies par l’OM cet été, 6 concernent la défense (si l’on considère qu’aujourd’hui, Timothy Weah est plus un latéral qu’un ailier). C’est dire si les choses étaient claires entre Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi au moment d’établir le constat des carences de la saison passée. Trop de buts encaissés, une défense qui ne parvenait pas forcément à exécuter les demandes du coach italien, trop de fébrilité, une mauvaise gestion de l’espace. Autant de manques qui devaient être corrigés grâce au mercato et en exfiltrant les éléments qui n’avaient pas convaincu (Merlin, Cornelius) ou tout simplement pas joué (Luiz Felipe).

Avec les renforts de Pavard, Medina, Aguerd, Egan-Riley, Weah et Emerson Palmieri, la défense compte désormais 10 éléments, avec les déjà présents Balerdi, Murillo, Garcia et Lirola, ces deux derniers n’ayant pas trouvé preneur durant le mercato. Ce qui laisse un sacré choix à Roberto De Zerbi, et qui va sûrement faire vaciller des statuts. On pense bien sûr au cas Leonardo Balerdi, désigné capitaine et auteur d’un début de saison totalement raté, à l’image de son match catastrophique sur la pelouse de l’OL dimanche dernier.

Avec une défense à 4

La première interrogation porte sur le système qui sera aligné par De Zerbi, qui a jonglé la saison passée entre une défense à 3 (à 5 en comptant les pistons) et à 4. Dans le cas d’une défense à 4, les solutions sont décuplées par la polyvalence de Benjamin Pavard et Facundo Medina, tous deux capables de jouer latéral. On peut donc très bien composer une défense Pavard-Balerdi-Aguerd-Medina, comme Weah-Pavard-Medina-Emerson. Cela dépendra aussi peut-être de l’adversaire et des particularités tactiques choisies par De Zerbi, qui, comme beaucoup d’entraîneurs actuels, aiment moduler sa ligne défensive en re-axant un latéral en phase de possession.

En recrutant Pavard, Medina et Aguerd, l’OM a attiré trois internationaux, au caractère bien trempé et à l’expérience certaine. Pour beaucoup, ces trois hommes seront forcément titulaires, ce qui condamnerait un défenseur central et un latéral. Le jeune Egan-Riley, plutôt intéressant malgré son expulsion face à l’OL, semble destiné à jouer les doublures. La véritable interrogation concerne Balerdi, qui doit aujourd’hui se demander pourquoi il a été déclaré intransférable cet été.

Avec une défense à 5

Dans le cas d’une défense à 3 axiaux, ce qui pourrait aussi mieux correspondre aux profils de certains joueurs (Pavard en axial droit, Weah en piston), cela aurait le mérite d’utiliser un maximum de joueurs de ce secteur du jeu et de re-axer aussi un Mason Greenwood peu porté sur le travail défensif sur son aile gauche. On peut par exemple imagine une défense Weah-Pavard-Aguerd-Medina-Emerson, qui pourrait remporter de nombreux suffrages. Si Pavard et Medina peuvent jouer latéral, ils ne sont a priori pas concernés par le poste de piston.

Les victimes logiques de ce recrutement XXL semblent être en premier lieu des joueurs comme Egan-Riley et Murillo, et bien évidemment Garcia et Lirola, restés par défaut. Mais c’est bien Balerdi, actuellement dans le dur et rejeté par une grande partie des fans marseillais qui peut s’inquiéter pour son cas personnel. Il faudra pour De Zerbi réussir à concerner un maximum de joueurs dans la rotation d’une saison chargée en matches.