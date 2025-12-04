Santos : Neymar s’est offert un triplé incroyable

Neymar a offert un véritable bol d’air à Santos dans la lutte pour le maintien. Annoncé diminué et possiblement forfait pour cette fin de saison, la star brésilienne enchaîne finalement les prestations de haut vol. Après avoir brillé contre Recife le week-end dernier, l’attaquant a remis ça sur la pelouse de Juventude en inscrivant un triplé plein de maîtrise : une frappe limpide, une finition chirurgicale et un penalty transformé avec sang-froid. Un premier hat-trick depuis plus de 4 ans pour lui, qui propulse Santos tout près du maintien, désormais 14e avec une petite avance avant l’ultime journée.

À l’issue de la rencontre, Neymar s’est montré soulagé de voir ses efforts pour revenir en forme porter leurs fruits au micro d’Amazon Prime : « je suis très heureux de ces buts et d’avoir pu aider Santos. Sans mes coéquipiers, je n’aurais pas pu y arriver. Nous sommes ravis de cette victoire. Il reste un match. Nous devons tout donner à Vila Belmiro. Vu les efforts que je déploie pour être sur le terrain, en donnant toujours la priorité à ma santé d’athlète, à rien d’autre qui puisse nuire à ma carrière, ce qui arrive arrive, et c’est ce que je vis depuis des mois, voire des années, avec des blessures. J’essaie de les surmonter pour être à 100 % » Une fois le maintien avec son club formateur accompli, cap sur la Coupe du Monde 2026 pour l’ancien du PSG.