Le choix fort de Prestianni pour Real Madrid-Benfica

Depuis mardi soir, Gianluca Prestianni a les projecteurs braqués sur lui. Mais ce n’est pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, l’Argentin est accusé d’avoir qualifié Vinicius Jr de "singe" lors du match entre Benfica et le Real Madrid (0-1). Mais Prestianni, qui cachait sa bouche avec son maillot au moment de l’incident, nie les faits. En attendant que l’UEFA tranche sur cette affaire, le joueur a pris une décision importante.

Record rapporte que Prestianni, qui a reçu des menaces de mort ainsi que ses proches, est déterminé à se rendre à Madrid mercredi soir si José Mourinho venait à faire appel à lui. Il est prêt à affronter un stade Santiago-Bernabéu hostile et à jouer cette rencontre. Il reste à savoir si l’UEFA mais aussi son entraîneur et son club l’autoriseront à participer à ce barrage retour. Affaire à suivre…

