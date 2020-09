Barça : la condition de Manchester City pour recruter Lionel Messi

Le feuilleton Messi continue, et chaque heure nous apporte son lot de nouvelles informations sur ce dossier passionnant. Ce matin, on apprenait dans les médias espagnols que Manchester City n'allait - et ne pouvait pas - faire de folies, et que Pep Guardiola avait même conseillé à l'Argentin de rester à Barcelone. Et voilà que le sérieux quotidien généraliste El Pais confirme cette version.

Pire encore, le média explique que la seule possibilité pour que La Pulga termine du côté de l'Etihad Stadium est qu'il soit libéré par le Barça. Les Citizens ne veulent pas de potentiels ennuis avec le club catalan et ne discuteront avec l'Argentin qu'une fois qu'il sera libre de tout contrat. On rappelle que pour le clan Messi, il est déjà libre de s'engager où il le souhaite, mais la formation catalane n'entend pas les choses de cette oreille et estime que sa clause est de 700 millions d'euros.